UFC: Après l'exclusion d'Ottman, au tour d'Abu Azaitar d'être suspendu 7 mois pour dopage

Deuxième coup dur en moins de 15 jours pour les frères Azaitar. Les deux combattants qui portent le drapeau marocain au sein de la ligue la plus prestigieuse des arts martiaux mixtes (UFC) ne connaissent pas un début d’année 2021 des plus tranquilles, tout au contraire.

Ottman Azaitar, toujours invaincu en MMA (13-0) a été exclu de l’UFC par le patron de la ligue en personne, Dana White, qui a dénoncé, face aux médias, un non respect du protocole sanitaire imposé par l’UFC au temps du coronavirus. Quelques jours plus tard, c’est au tour d’Abu Bakr d’être suspendu 7 mois, par l’agence américaine anti-dopage (USADA).

Pour justifier l’exclusion d’Ottman, Dana White, s’est exprimé face aux médias présents à Abu Dhabi pour couvrir le combat McGregor-Poirier: « Lui et son équipe ont coupé leurs bracelets, les ont donnés à quelqu’un en dehors de la bulle (…). Un type les a enregistrés, s’est présenté ici avec un sac, est entré dans une pièce, a traversé quatre balcons, est allé dans sa chambre, a déposé le sac, a changé ses vêtements, puis est parti. Quand la sécurité a essayé de l’arrêter, il ne s’est pas arrêté. De toute façon, il (Ottman) est parti. Il n’est plus un combattant de l’UFC et il ne se bat pas ce soir ».

Pour le moment, l’UFC n’a pas réagi à la suspension d’Abu, mais l’USADA s’est montrée ferme après avoir testé le combattant a quatre reprises, et ce, même si le Marocain a présenté des justificatifs pour prouver que la substance lui avait été prescrite par un médecin.

« Bien que la substance ait été prise sous la direction d’un médecin, Azaitar ne disposait pas d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) valide et sa demande ultérieure d’AUT rétroactive a été rejetée faute de justification médicale suffisante. Selon les règles applicables, Azaitar était éligible à une réduction de la période d’inéligibilité en fonction des circonstances spécifiques de son cas et de sa coopération » relève le communiqué de l’USADA.

Positif le 25 août, le 4 septembre, le 9 septembre et le 17 septembre 2020 au tamoxifène et/ou 3-hydroxy-4-methoxy-tamoxifène, l’USADA a précisé que la suspension d’Abu Azaitar prend effet après son premier contrôle, et non le dernier effectué en septembre dernier. Azaitar qui ne compte qu’un seul combat dans la plus prestigieuse des ligues, en septembre 2018 (victoire contre Vitor Miranda), pourra retrouver l’octogone au mois de mars prochain.