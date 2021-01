Quand Sartre rencontre Fanon, tout un roman graphique

Août 1961. Quatre mois avant sa disparition prématurée à l’âge de 36 ans, Frantz Fanon se rend à Rome pour rencontrer Jean-Paul Sartre. Il est en train de dicter son chef-d’œuvre, Les Damnés de la terre, dont il ne verra pas la parution.

Peu avant, il avait écrit à François Maspero, son éditeur : “Demandez à Sartre de me préfacer. Dites-lui que chaque fois que je me mets à ma table, je pense à lui. Lui qui écrit des choses si importantes pour notre avenir, mais qui ne trouve pas chez lui des lecteurs qui savent encore lire et chez nous tout simplement des lecteurs.” L’admiration de Fanon pour le philosophe est ancienne et traverse son œuvre. En pleine guerre d’Algérie, il avait demandé au cinéaste Claude Lanzmann d’organiser une rencontre. À…