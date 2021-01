Vaccins : pourquoi le Maroc est encore très loin de garantir son indépendance scientifique

Alors que les campagnes de vaccination ont débuté un peu partout dans le monde, le marché des vaccins est témoin d’une course acharnée entre plusieurs pays pour produire le maximum de doses, le plus rapidement possible et à des prix compétitifs. Une situation dont profitent les pays producteurs qui n’hésitent pas à faire du vaccin une arme diplomatique. Le 19 janvier dernier, alors que le Maroc attendait toujours la réception de ses premières doses de vaccins, le chef du gouvernement Saâd-Eddine El Othmani expliquait devant le Parlement que ce énième retard était dû à trois facteurs : “La capacité de production inférieure à la demande internationale, la rareté des vaccins et la spéculation autour, en plus du fait que les pays producteurs ont donné priorité à la vaccination de leur population.” Des facteurs justifiés par des chiffres concrets : les pays riches ont déjà sécurisé des milliards de doses de vaccins,…