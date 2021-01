Le vaccin Moderna protège contre les variants du Covid-19

Le vaccin contre le Covid-19 produit par le laboratoire pharmaceutique Moderna provoque une réaction immunitaire aux deux variantes du virus découvertes au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. C’est du moins ce qu’annonce un communiqué de l’entreprise publié ce lundi 25 janvier, après la réalisation de tests en laboratoires.

Moderna a néanmoins indiqué que des tests complémentaires seraient effectués en vue de fournir une réponse plus efficace des anticorps face à ces variants. Le vaccin Moderna sera déployé aux Etats-Unis et au Canada, dans plusieurs pays européens , ainsi qu’Israel.

Plus tôt ce mois-ci, Pfizer et BioNTech avaient également annoncé que leur vaccin fonctionnait sur les variantes sud-africaines et britanniques du coronavirus.