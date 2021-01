Sahara, rapprochement Maroc-Israël, liens Rabat-Washington: les dernières confidences de David Fischer

TelQuel: A l’heure de votre départ (entretien réalisé le 20 janvier), que retenez-vous de votre passage au Maroc? David T. Fischer: Ma nomination en tant qu’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc est l’honneur de toute une vie. Le Maroc est l’un des pays les plus magnifiques, beaux, et accueillants au monde tout en étant l’un des plus anciens alliés des Etats-Unis. Avant de venir au Maroc, je savais qu’il s’agissait d’un pays exceptionnel et que les Marocains sont des personnes exceptionnelles. Mais rien n’aurait pu me préparer à la découverte de ce pays vraiment remarquable. Ma femme Jennifer et moi avons visité quasiment chaque recoins du Maroc et avons apprécié chaque moment passé ici. Des plages de la Méditerranée en passant par celles de l’Atlantiques aux montagnes de l’Atlas et au désert….