Décès de Mohamed Belhoussain, vice-président exécutif du groupe OCP

Le groupe OCP a annoncé via son compte Twitter le décès de son directeur exécutif Mohamed Belhoussain. Ce dernier avait rejoint le groupe en 1992 comme ingénieur des mines à Khouribga. Il est ensuite passé par le poste de responsable des ventes pour l’Asie et l’Océanie, avant d’être nommé en 2016 vice-président exécutif des ventes et du marketing.

“Nous sommes profondément attristés par le décès soudain du Directeur exécutif, M. Mohamed Belhoussain. Il a été un géant de l’OCP et de l’industrie pendant 30 ans, respecté dans le monde entier pour son dévouement, son expertise, son humanité et son leadership éthique. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille et ses amis”, peut-on lire sur le compte Twitter du groupe OCP.