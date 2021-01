Qui est Brett McGurk, le coordinateur de la politique américaine au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ?

C’est un vétéran rompu aux exercices diplomatiques qui a été choisi par Joe Biden pour le poste de conseiller de la politique de la Maison Blanche au Moyen-Orient. Lors de l’annonce d’une série de nominations à une dizaine de jours de sa prise de fonction, Joe Biden a désigné Brett McGurk au poste de coordinateur pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord au Conseil de sécurité nationale, une organisation administrative dépendant directement du président américain. Il aura pour mission de conseiller et d’assister ce dernier dans les questions de politique étrangère et de défense. “J’ai eu le privilège de servir le président élu Joe Biden au cours de la décennie passée. Il est le leader dont nous avons besoin dans ce moment critique de l’histoire. Je serai honoré de rejoindre son équipe au Conseil de sécurité nationale…