Quelles sont les décorations échangées par Mohammed VI et Donald Trump ?

La séquence de rapprochement diplomatique entre les États-Unis et le Maroc a connu un dernier acte vendredi 15 janvier. Le président sortant Donald Trump a accordé la prestigieuse Légion du mérite des États-Unis au roi Mohammed VI, pour son impact positif sur le paysage politique du Moyen-Orient, citant notamment la normalisation des relations avec Israël. “Le roi Mohammed VI a fait progresser le partenariat durable et solide entre le Royaume du Maroc et les États-Unis dans tous les domaines”, a souligné la Maison Blanche dans un communiqué. “Sa vision et son courage personnel, notamment sa décision de renouer contact avec l’État d’Israël, a eu un impact positif sur le paysage politique du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, signant le début d’une nouvelle ère de sécurité et de prospérité”, peut-on également lire dans le même communiqué. L’ambassadrice du…