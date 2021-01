Mohammed Benmoussa: “Vouloir obtenir un déficit en baisse dès 2021 est une hérésie économique”

Mohammed Benmoussa est économiste, professeur de finance d’entreprise et de finance de marché, consultant senior expert en politique économique, fiscalité et finances publiques. Il est aussi un ancien banquier et ancien acteur du marché financier et boursier, vice-président du Mouvement Damir et vice-président du Front national pour la sauvegarde de la Samir… Il a également été nommé en décembre 2019 par le roi Mohammed VI membre de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD). Dans cet entretien, où il s’exprime à titre personnel, Mohammed Benmoussa donne sa vision des mesures et stratégies à mettre en place pour sortir de la crise économique et propose ses solutions pour renouer avec une croissance génératrice d’emplois.

L’État a promis une relance par l’investissement. L’investissement prévu dans…