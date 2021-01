Qu’est-ce que QAnon, ce mouvement dont se réclament les manifestants pro-Trump ?

Sa photo a fait le tour du monde. L’homme tatoué au torse nu qui portait un casque de Viking au milieu de manifestants portant des t-shirts arborant la lettre “Q”, qui ont envahi le Capitole mercredi 6 janvier, incarne la signature du mouvement d’insurrection : le groupe QAnon, une nébuleuse complotiste de plus en plus présente sur le web, principalement aux États-Unis. L’homme a été aperçu lors de nombreuses manifestations et rassemblements au cours de l’année dernière, souvent en costume, et toujours en soutien à Donald Trump.

Plusieurs des militants pro-Trump qui ont envahi le Capitole se réclament de la mouvance QAnon, un groupe né sur le forum anglophone 4chan, qui croit fermement que le président sortant américain travaille secrètement à faire tomber un gigantesque complot pédocriminel touchant les élites états-uniennes et mondiales.

Le nom de cette mouvance provient de la contraction de Q et Anon, pour “anonymous”. C’est en 2017 qu’un dénommé Q poste un premier message sur le forum anonyme 4chan. Ce message annonçait l’arrestation d’Hillary Clinton, depuis démentie. Les publications se présentent sous forme d’images montrant des textes qui semblent issus de conversations officielles, ou du moins codées. “Q” est présenté comme un haut fonctionnaire américain qui s’évertuerait à expliquer que Donald Trump œuvrerait en coulisses à rendre le pouvoir au peuple, tout en luttant contre un adversaire invisible, le Deep State, l’État profond.

Des contenus retweetés par Trump

Des adeptes du groupe ont également affirmé que le Parti démocrate était engagé dans des réseaux criminels internationaux, y compris de trafic sexuel. Pendant plus de deux ans, des partisans ont essayé de compiler des indices et des renseignements qui, selon eux, sont divulgués par cette taupe de haut niveau au sein du gouvernement américain.

Donald Trump a souvent retweeté des comptes faisant la promotion de QAnon, et ses adeptes affluent à ses rassemblements, portant des vêtements et des chapeaux avec des symboles et des slogans distincts. Les contenus relatifs à QAnon, qui ont commencé sur Internet en marge, se sont ensuite largement répandus sur les plateformes grand public, telles que Facebook, TikTok, YouTube et Twitter.

QAnon est un mouvement aux formes multiples qui parle à la fois de pédocriminalité, des Illuminati, des reptiliens, des vaccins ou de l’assassinat de Kennedy. Il peut agréger l’ensemble des théories complotistes et conspirationnistes qui existaient déjà, tout en en créant de nouveaux liens entre elles. Le principe des forums de discussion QAnon est celui de longues discussions pour faire émerger des “vérités” de messages codés ou cryptés.