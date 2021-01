Lancement de la nouvelle MINI Countryman

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Un design peaufiné avec précision, des ajouts intéressants à la gamme d’équipements et une technologie innovante au service du fonctionnement et de la connectivité́ viennent conforter le statut exceptionnel du nouveau MINI Countryman dans le segment compact premium.

Son concept de voiture robuste et son habitacle spacieux en font une voiture résolument polyvalente et unique qui continue de procurer le plaisir de conduite propre aux modèles MINI lors des déplacements quotidiens mais aussi lors des longs trajets, voire en tout-terrain. De plus, les limites de la personnalisation ont encore été repoussées grâce à des options supplémentaires et aux accessoires d’origine MINI.

Avec le nouveau MINI Countryman, la marque britannique ancrée dans la tradition poursuit sa conquête de nouveaux groupes de clientèle. La première génération du MINI Countryman était déjà̀ avant-gardiste. Premier modèle à proposer une longueur extérieure de plus de quatre mètres, quatre portes, un grand hayon, cinq places et une transmission intégrale, il a permis à la marque de gravir avec succès les échelons dans le segment des voitures compactes haut de gamme. Aujourd’hui, le MINI Countryman représente près de 30 % des nouvelles immatriculations de la marque à l’échelle mondiale.

Le nouveau MINI Countryman en un coup d’œil :

Design avant caractéristique avec calandre redessinée ;

Écran central tactile 8,8’’ de série ;

Feux arrière à LED avec motif “Union Jack” ;

Feux LED et feux antibrouillard à LED de série ;

Gamme élargie d’accessoires d’origine MINI ;

Modèles dotés de série de la boîte Steptronic Double Embrayage ;

Nouveau tableau de bord digital avec écran 5” sur les finitions ParkLane / Mayfair ;

Nouvelle gamme de selleries cuir et de surfaces intérieures ;

Nouvelles jantes en alliage léger ;

Nouvelles teintes de carrosserie, nouvelle option Piano Black Étendu.

Des proportions caractéristiques, un charisme puissant.

Grâce à ses proportions caractéristiques, le nouveau MINI Countryman s’impose au premier regard comme le plus grand modèle de la gamme. La structure en trois parties de la carrosserie, typique de la marque MINI, est plus que jamais présente dans la ligne de toit propre au modèle. La stature haute du véhicule et sa garde au sol relevée suggèrent un habitacle spacieux, un caractère robuste et des caractéristiques de conduite sensationnelles, aussi bien sur route qu’en tout-terrain. Les équipements extérieurs aérodynamiques contenus dans la finition John Cooper Works renforcent quant à eux le style sportif.

Le design de la face avant, modifié avec précision, renforce le charisme puissant du nouveau MINI Countryman. La nouvelle structure du pare-chocs, désormais dans la même finition que la carrosserie, confère une allure épurée et de haute qualité. La calandre redessinée conserve les contours hexagonaux typiques de la marque avec un cerclage fin chromé, usiné d’une seule pièce.

Côté éclairage, les feux LED font partie des équipements de série.

Dans le cadre du restylage de la face avant, les nouveaux projecteurs LED arborent un design inédit qui met en valeur la technologie utilisée. Les contours arrondis en légère asymétrie sont accentués par un anneau d’éclairage fonctionnant en continu et assurant la double fonction de feu de jour et de clignotant. Le projecteur à faisceau directionnel des feux LED éclaire de façon intensive les côtés de la route lors des changements de direction. La version standard du nouveau MINI Countryman inclut également des feux antibrouillard à LED, intégrant les feux de stationnement.

Des feux LED adaptatifs avec répartition variable du faisceau lumineux et fonction matricielle pour les feux de route sont disponibles en option. En plus du clignotant, ils éclairent également les virages et adaptent automatiquement leur faisceau en fonction de la circulation et des conditions météorologiques. En milieu urbain et lorsque la visibilité est diminuée en raison des conditions météorologiques, le côté de la route est éclairé de façon plus intensive grâce au faisceau directionnel. Sur autoroute, la portée des feux de route peut être augmentée de manière sélective.

En outre, les feux LED adaptatifs du nouveau MINI Countryman offrent désormais une fonction anti — éblouissement automatique sélective pour les feux de route. Ces derniers sont divisés en quatre segments qui, en cas de vitesse supérieure à 70 km/h, s’allument et s’éteignent indépendamment les uns des autres en vue de s’adapter aux conditions de circulation. Dès que la caméra frontale du nouveau MINI Countryman détecte un véhicule roulant en sens inverse ou en amont, la zone occupée par ce dernier n’est plus éclairée que par les feux de croisement, tandis que le reste de la chaussée continue d’être éclairée normalement par les autres segments constituant les feux de route. Ainsi, les feux de route matriciels élargissent le champ de vision tout en évitant l’éblouissement des autres conducteurs.

Jupe arrière repensée et feux arrière LED “Union Jack”.

Avec son habillage de pare-chocs repensé, la jupe arrière contribue au look particulièrement puissant et contemporain du nouveau MINI Countryman. Les feux arrière verticaux, dotés d’un cerclage chromé, arborent un détail exclusif qui évoque sans ambiguïté les origines britanniques de la marque. Tous les feux intègrent la technologie LED de série, tandis que le design des feux arrière reproduit le motif de l’Union Jack. Avec ses lignes reconnaissables, le motif du drapeau permet de reconnaître la marque du véhicule, et ce, de jour comme de nuit.

Un style remarquable : deux nouvelles teintes de carrosserie, Piano Black Étendu et nouvelles jantes alliage.

La gamme de teintes de carrosserie ouvre de nouvelles possibilités de personnalisation avec notamment les nouvelles teintes White Silver métallisé et Sage Green métallisé. Selon la variante du modèle, le toit et les coques de rétroviseur du nouveau MINI Countryman peuvent être peints en noir, blanc ou argent comme alternative à la couleur de la carrosserie.

Avec la nouvelle option Piano Black, disponible pour toutes les variantes du nouveau MINI Countryman, le noir brillant remplace le chrome au niveau du cerclage des feux avant, des feux arrière, de la calandre, des rappels de clignotant (ou ouïes latérales), des poignées de porte et du sigle du modèle figurant sur le hayon, pour un look particulièrement expressif. D’autres éléments d’identification en noir brillant sont disponibles dans la gamme d’accessoires d’origine MINI, notamment le logo MINI et les inscriptions “Cooper S ” et “ALL4” en Piano Black. Des coques de rétroviseur assorties ainsi que des ouïes latérales Night Jack affichant un drapeau gris et noir sont également disponibles en post-équipement.

Selon la variante du modèle, le nouveau Countryman est équipé de série de jantes en alliage léger de 16 ou 17 pouces, jusqu’à 19 pouces disponibles en option ou en post-équipement dans la gamme d’accessoires d’origine MINI. La nouvelle gamme d’options propose des jantes en alliage léger de 17 pouces Channel Spoke Black, ainsi que des jantes en alliage léger de 19 pouces Turnstile Spoke bicolores.

Intérieur : beaucoup d’espace et encore plus de possibilités pour un style personnalisé.

Le nouveau MINI Countryman est synonyme de polyvalence aussi bien au niveau des caractéristiques de conduite que de l’habitacle. L’arrière offre en effet trois vraies places. En repliant la banquette arrière 40/ 20/ 40, le volume du coffre peut passer de 450 à 1390 litres.

Les possibilités de personnalisation de l’habitacle ont été décuplées grâce à de nouvelles options et à une gamme de produits perfectionnés. Les cuirs Chester Indigo Blue et Chester Malt Brown sont récemment venus élargir le choix d’options en matière de sellerie. L’option “Colour Line” pour la partie inférieure du tableau de bord et la garniture de porte, auparavant disponible en option, fait désormais partie intégrante de la sellerie cuir conçue pour être assortie avec la palette de couleurs correspondante.

Une nouvelle version des surfaces intérieures “MINI Yours exclusives” est proposée en option pour toutes les variantes du modèle. La décoration intérieure “MINI Yours Shaded Silver illuminée” en option confère une touche sportive grâce à l’association d’un insert illuminé Shaded Silver au niveau du poste de conduite et d’inserts décoratifs de porte Dark Silver avec des baguettes d’accentuation “Hazy Grey”.

Nouveaux équipements et nouvelle instrumentation digitale avancée.

L’intérieur du nouveau MINI Countryman a également été amélioré grâce à un enrichissement de la dotation de série. Celle-ci inclut désormais un volant cuir sport sur toutes les variantes. Dans le nouveau MINI Countryman, le passager avant peut régler la hauteur de son siège selon ses besoins. Des sièges à réglage électrique sont disponibles en option, avec une fonction mémoire pour le siège conducteur.

Une nouvelle instrumentation digitale avancée est disponible en option sur le nouveau MINI Countryman. Son écran avec technologie “Black Panel” derrière le volant mesure 5 pouces (env. 12,5 cm) de diamètre. La gamme de systèmes audio et de navigation a été remaniée. Le bloc de commande circulaire du nouveau MINI Countryman affiche une belle surface, et le panneau de commande audio ainsi que les boutons d’activation des feux de détresse et des systèmes d’aide à la conduite sont désormais intégrés de façon plus harmonieuse. Parallèlement, les touches tactiles de raccourci et les surfaces Piano Black brillantes soulignent le caractère premium de la console centrale.

Personnalisation en post-équipement : accessoires d’origine MINI.

Les options de haute qualité proposées en post-équipement par le programme d’accessoires d’origine MINI permettent d’adapter le fonctionnement, le confort, le plaisir de conduite et l’esthétique du nouveau MINI Countryman aux goûts de chacun. Parmi ces options figurent notamment un porte-vélos arrière, un coffre de toit, un tapis de coffre épousant la forme du coffre et des tapis de sol à l’épreuve des intempéries, mais aussi des projecteurs de portes à LED MINI issus du programme MINI Yours Customised, et des produits John Cooper Works conçus pour un plaisir de conduite extrême.

Lancement du Nouveau MINI Countryman :

Au Maroc, Smeia propose une large gamme de la nouvelle MINI Countryman à travers les finitions Oxford, Park Lane et Mayfair qui se déclinent en 2 motorisations :

MINI One Countryman : 102 ch, 0 – 100 km/h en 12 secondes, vitesse maximale : 183 km/h, consommation de carburant : 6,2 litres/100 km, émissions de CO2 : 143 g/km.

MINI Countryman John Cooper Works : 306 ch, 0 – 100 km/h en 5,1 secondes, vitesse maximale : 250 km/h, consommation de carburant : 7,6 litres/100 km ; émissions de CO2 : 174 g/km.

La nouvelle MINI Countryman est disponible dans le tout le réseau Smeia — MINI, à partir de 294.000,00 dirhams.