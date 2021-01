Qui est Forbon, le groupe chinois partenaire de OCP dans la Smart Agriculture ?

Cette joint-venture vient couronner un partenariat signé entre les deux groupes en 2018. Cet accord visait à l’époque le “codéveloppement d’une nouvelle génération d’engrais à forte valeur ajoutée et la promotion d’une agriculture intelligente”.

Selon le communiqué, OCP et Forbon ont pour objectif d’établir un partenariat pour “le développement d’engrais de nouvelle génération et de solutions digitales pour l’agriculture en s’appuyant sur leurs capacités d’innovation respectives”.

Le groupe OCP et le groupe chinois Hubei Forbon Technology (Forbon) ont annoncé ce lundi 4 janvier la création d’une joint-venture détenue à 50/50 opérant dans le domaine de la R&D et visant le développement de nouvelles générations d’engrais ainsi que la promotion d’une agriculture intelligente (Smart Agriculture).

