La Société d’Aménagement et de Promotion de la Station de Taghazout annonce les premiers résultats de l’appel à projets de la première promotion de Madaëf Eco6

Dédié à Taghazout Bay, l’appel à projets lancé du 6 octobre au 30 novembre 2020 a été un franc succès. Il a permis de recueillir plus de 160 candidatures émanant de startups, artisans, TPE et PME.

La majorité des candidatures reçues provient de porteurs de projets issus de la région du Souss Massa (60 % des candidatures), confirmant l’engouement local pour cette édition Taghazout Bay.

Les projets soumis concernent des secteurs d’activité très diversifiés directement liés aux besoins de la station, à savoir l’Animation (28 % des projets), le Développement durable (23 %), les Commerces & restauration (22 %), les Services touristiques (19 %) et la Mobilité douce (8 %).

Le dépouillement et l’évaluation des candidatures ont été réalisés par un comité Madaëf Eco6 constitué de représentants de la SAPST, de Madaëf et de consultants externes indépendants, et a permis de présélectionner 35 finalistes, dont 60 % sont de la région de Souss Massa.

Le choix du comité de présélection s’est basé sur la pertinence des projets et leur capacité à répondre aux besoins de la station et de ses actifs touristiques, ainsi qu’à s’intégrer dans son esprit écologique et créer de la valeur aussi bien pour la destination que pour les futurs lauréats.

La prochaine étape de cette première promotion de Madaëf Eco6 consistera en l’évaluation des candidatures présélectionnées par un Jury indépendant, composé des principaux partenaires de la SAPST dans le cadre de ce programme les 7 et 8 janvier 2021.

À l’issue de cette évaluation, une quinzaine de lauréats seront retenus et bénéficieront d’un programme d’accompagnement complet comprenant des sessions de formation plénières, des sessions d’accompagnement individualisées avec une équipe d’experts, un accès aux marchés, un accès à des offres de financements bancaires négociées, un accès aux espaces de coworking et à un large éventail d’avantages exclusifs Eco6.

Après Taghazout Bay, une 2e édition dédiée à Madaëf Golfs a été lancée le 24 novembre 2020. S’en suivront quatre autres éditions de Madaëf Eco6 à Saïdia Resorts, Tamuda Bay, Al Hoceima et Fès.