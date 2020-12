SOPRIAM, importateur des marques Peugeot, Citroën et DS inaugure ses nouveaux stores dans la région du Sud

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

L’inauguration du nouveau site s’est déroulée le 25 décembre en la présence de M. Ismaïl Aboulhokouk, gouverneur de la préfecture Inezgane Ait Melloul, M. Tarafa Marwane, PDG de SOPRIAM ainsi que M. Khalid Kabbaj, DG de SOPRIAM.

Le site qui s’étend sur une superficie globale de 3000 m² se caractérise par une architecture moderne, novatrice, fonctionnelle et parfaitement ergonomique.

Nouveau projet d’envergure de SOPRIAM dans la région, ce nouveau site accueille les concept-stores des trois marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles sur une superficie de 1000 m², avec chacun son identité propre et son parcours client spécifique.

Assumant un multi-marquisme intelligent, ces concept-stores associent à la fois des solutions architecturales innovantes, des espaces immersifs pour vivre une expérience digitale complète, ainsi que des surfaces commerciales dédiées à l’accueil des clients et à l’exposition physique des voitures.

Sur la surface restante de 2000 m², 2 autres espaces sont dédiés au service après-vente — 1000 m² d’atelier et 600 m² pour le magasin pièces de rechange —, ainsi qu’un espace de 400 m² pour les bureaux administratifs.

Le nouveau site Sopriam, opérationnel dès fin décembre est situé à la Cité Tassila, zone industrielle r.p.40, lot n° 36, Commune de d’chiera, Préfecture Inezgane Ait Melloul.

La Maison Citroën :

Le concept-store matérialise la promesse de la marque, “Be Different, Feel Good”. L’idée est de créer le sentiment d’intégrer totalement l’univers de la marque en pénétrant dans la Maison Citroën grâce à un agencement chaleureux qui fait la part belle au bois pour les sols et les murs, ainsi que la couleur orange typiquement Citroën. Des murs garnis par des images de différents modèles de la marque, de visuels lifestyle ainsi que de garnissage et de coloris pour carrosserie, invitant à une expérience technologique nouvelle et différente pour un point de vente automobile.

Peugeot Store :

Pour coller à son positionnement de marque généraliste haut de gamme avec une technologie de pointe, le Peugeot Store répond aux besoins de la clientèle d’aujourd’hui qui est séduite par une approche digitalisée, une proximité et un service personnalisé. Sur une surface de 450 m², Peugeot met en scène sa gamme complète, dont ses nouveautés et best-sellers : le nouveau SUV 2008 et la nouvelle 208. Dans une ambiance haut de gamme, des écrans tactiles et une table de configuration digitale offrent aux clients une vision sur l’ensemble de la gamme, les nouveautés et les possibilités de personnalisation. Le tout autour d’un lounge et un espace café.

DS Store :

DS, marque novatrice synonyme de haute couture automobile, a également un showroom à la hauteur de son raffinement et son avant-gardisme. Ce nouvel espace DS promet une expérience client sans précédent grâce à un univers élégant et luxueux. Le client sera accueilli par les tons feutrés et sophistiqués de la marque qui font référence au souci du détail et à la qualité des automobiles DS. Les maîtres mots sont connectivité et high-tech : hautement digitalisé, le showroom propose des écrans et tablettes interactifs ainsi qu’un concept unique “le DS Virtual Vision”. Ce dernier utilise les technologies de réalité virtuelle pour permettre au client de s’immerger au cœur des propositions de la marque et de configurer son véhicule dans les moindres détails.