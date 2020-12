Le partenariat OPPO et MBC apporte à la région une émission de téléréalité américaine populaire de concours de chant

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Animé par la présentatrice libanaise Anabella Hilal, The Masked Singer – Inta Min? voit des célébrités s’affronter tandis que leur identité est entièrement dissimulée dans un costume élaboré. Après chaque représentation de célébrité, des juges nommés tentent de deviner qui ils sont après les avoir écoutés jouer et avoir reçu divers indices faisant allusion à leur identité. La mascotte d’OPPO, Ollie, a un rôle spécial à jouer dans le spectacle : il accueille les « chanteurs masqués » dans les coulisses du studio OPPO avant de faire une apparition sur scène pour une performance spectaculaire. Non seulement Ollie apporte l’esprit d’OPPO au spectacle, mais Ollie est également le gardien des résultats – prenant son smartphone OPPO Reno4 pour partager avec le présentateur ce que tout le monde attend après chaque tour.

OPPO pousse encore plus l’enthousiasme de l’émission avec le lancement d’un concours numérique qui donnera aux téléspectateurs une chance de faire partie d’une publicité télévisée. Les téléspectateurs doivent utiliser un filtre OPPO spécialement créé qui masque leur visage, suivre la musique et imiter les actions d’une vidéo de héros – également créée par OPPO – et publier sur leurs canaux de réseaux sociaux, y compris Instagram et Twitter. Les candidatures les plus créatives remporteront des prix, notamment en jouant dans une publicité télévisée ou en gagnant un smartphone OPPO.

Mettant en vedette 12 célébrités arabes masquées, l’émission de télévision accueille également quatre juges célèbres, dont l’acteur syrien Qusai Khouli, le chanteur et acteur libanais Cyrine Abdelnour, l’acteur égyptien Hassan El-Raddad et le radiodiffuseur saoudien Mouhnned al-Hamdi qui ajoutent tout à fait de la saveur à l’émission. Les téléspectateurs ont également la chance d’explorer la dernière série de smartphones Reno4 d’OPPO à travers les vidéos d’indices filmés pour chaque « chanteur masqué » participant. Élevant la photographie de portrait et la vidéographie nocturne à de tout nouveaux sommets, la série Reno4, axée sur le design, repose sur le désir des jeunes de créer constamment de meilleurs contenus et de partager des contenus et des expériences qui les rendront célèbres en ligne.

OPPO s’engage avec les clients de la manière qui leur importe le plus. Reconnaissant la popularité des émissions de téléréalité et le haut niveau d’attrait des célébrités au Moyen-Orient, The Masked Singer : Inta Min? et les concours numériques font partie de plusieurs initiatives d’OPPO pour se connecter avec les consommateurs et les inspirer.