Sofitel célèbre une fin d'année collaborative et solidaire, créatrice de joie de vivre #ARTDENOEL #ALLFBLADNA

En écho à la campagne #ALLFBLADNA, qui propose de redécouvrir le Maroc autrement sous le signe de l’authenticité, de la créativité et du partage, Sofitel met cette année à l’honneur un Noël sous le signe de la solidarité et de la joie de vivre avec en toile de fond l’art de vivre à la française qu’incarne Sofitel.

Une bûche Signature fruit de la collaboration créative entre 6 chefs passionnés par leur métier et leur région

Parce que la solidarité rime avec l’échange et la collaboration, les 6 chefs pâtissiers des adresses Sofitel Maroc ont uni leurs talents pour créer la bûche “Art De Noël” : un mariage subtil de textures et d’arômes qui rend hommage aux saveurs des régions du Maroc et à leurs producteurs.

Une mousse de fromage blanc jben de la région de Mdiq

“Pour une texture onctueuse et aérienne, nous avons opté pour une base de fromage blanc jben de la région de Mdiq”, explique Nidal Lkhadraoui, Chef pâtissier du Sofitel Tamuda Bay Beach & Spa. Emblématique de la région de Mdiq et Chefchaouen, le jben à base de fromage de chèvre est consommé aux quatre coins du royaume. “Les jours de marché, ce fromage blanc, rond et crémeux est posé sur des feuilles de palmiers. Des femmes aux immenses chapeaux de paille descendent des montagnes du Rif pour vendre ce produit traditionnel dont la méthode de fabrication est ancestrale.”

Un parfum de fleur d’oranger de Marrakech

Mohamed Mradi, Chef du Sofitel Marrakech, témoigne : “Pour parfumer la mousse avec subtilité et douceur, rien de mieux que la fleur d’oranger de la région d’Imlil.” Incontournable fleur marocaine à l’odeur envoûtante, la fleur d’oranger est une des fleurs typiques du pays. Sa culture est ancienne et traditionnelle. “Une fois récoltées, les fleurs d’oranger sont transformées et condensées pour en obtenir la quintessence que nous utilisons en cuisine”. Le Chef Mohamed prend plaisir à collaborer avec les agriculteurs de la Région comme Hassan qui possède une ferme agricole à 20 km du Sofitel.

Des fruits rouges de la région de Moulay Bousselham

“Idéal pour accompagner la mousse à la fleur d’oranger, les fruits rouges apportent une touche acidulée très appréciée”, indique le Chef Brahim Aboukacem du Sofitel Rabat Jardin des Roses. Pour la bûche “Art De Noël” Sofitel Maroc, il s’est fourni en partie chez Taha. Ce producteur de la ferme de Madjana Rim située à Oum Azza, près de Rabat, applique des méthodes d’exploitation agricole naturelles et biologiques qui protègent l’environnement, les hommes et les animaux de manière durable.

Un croustillant aux mandarines de la région Souss Massa

“Agadir est la capitale de la mandarine. De grandes plantations et de nombreuses coopératives couvrent le territoire de la région”, se réjouit Habib Dardour, Chef pâtissier au Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa. La variété utilisée dans la bûche “Art De Noël” Sofitel Maroc est la mandarine Afourer, appelée aussi Nadorcott. C’est une mandarine sans pépins très prisée pour la cuisine qui apporte une jolie touche sucrée. Des chips de mandarine viennent également orner la bûche pour une note à la fois gourmande et esthétique.

Partager #LaJoieDeVivre

Dans quelques jours, Abdelhakim Foushani, le Chef pâtissier du Sofitel Casablanca Tour Blanche, aura le plaisir de partager la bûche “Art De Noël” Sofitel Maroc avec les enfants de l’association BAB RAYAN. Elle œuvre depuis 2014 à la protection de l’enfance en donnant la meilleure éducation possible à des jeunes afin de maximiser leurs chances de se construire un avenir. Un Noël avant l’heure et une belle occasion de partager dans la joie un atelier de pâtisserie.

À Essaouira, le Chef Mohamed Elarbi Filafawali a quant à lui l’occasion d’apporter de la bonne humeur aux enfants des familles de tous les collaborateurs de l’hôtel. “La pandémie n’ayant pas permis de célébrer Achoura cette année, nous avons souhaité profiter de cette occasion pour leur faire vivre un moment d’échange et de gourmandise”, indique-t-il.

