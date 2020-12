Emirates va opérer quotidiennement vers Casablanca

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Le vol EK751 fait son départ de Dubaï à 7 h 30 et arrive à Casablanca à 13 h 15. Le vol de retour, EK752, part de Casablanca à 15 h 05 et arrive à Dubaï à 1 h 30 le lendemain. Les vols seront opérés avec Emirates Boeing 777-300ER entre Casablanca et Dubaï.

“L’augmentation des vols entre Casablanca et Dubaï est une indication claire de la forte demande de voyages entre les deux villes. Renforcer nos vols pour répondre à la demande des clients offrira aux voyageurs plus de chances de visiter Dubaï et permettra également une meilleure connectivité pour les passagers transitant via Dubaï, à travers notre réseau mondial. Les clients peuvent également bénéficier d’une escale à Dubaï, pour les loisirs, puisque la ville a ouvert ses portes aux touristes en juillet”, a déclaré M. Rashed Alfajeer, directeur général d’Emirates au Maroc.

Emirates s’est également associée au département commercial, marketing du Tourisme de Dubaï dans le cadre d’une promotion visant à offrir des séjours gratuits au JW Marriott à tous les clients Emirates visitant Dubaï du 6 décembre au 28 février 2021. La ville de Dubaï et Emirates offrent aux passagers de la classe économique une nuitée gratuite, tandis que les passagers voyageant en première ou en classe affaires pourront profiter de deux nuits gratuites dans le somptueux JW Marriott, idéalement situé à proximité d’attractions telles que le Dubai Mall, Burj Khalifa et l’opéra de Dubaï.

Flexibilité et assurance

Les politiques de réservation d’Emirates offrent aux clients flexibilité et confiance pour planifier leur voyage. Les clients qui achètent un billet Emirates pour voyager au plus tard le 30 juin 2021 peuvent bénéficier de conditions et d’options de modification de réservation généreuses, si la modification de leurs plans de voyage s’impose. Les clients ont la possibilité de modifier leurs dates de voyage ou de prolonger la validité de leur billet de 2 ans. Plus d’informations sur : https://www.emirates.com/ae/english/help/covid-19/ticket-options/

Voyagez en toute confiance

Tous les clients d’Emirates peuvent voyager en toute confiance et tranquillité d’esprit avec la première assurance voyage multirisque et la couverture COVID-19 du secteur aérien. Cette couverture est offerte par Emirates sur tous les billets achetés le ou à partir du 1er décembre 2020, sans frais pour les clients. En plus de la couverture médicale COVID-19, cette dernière offre d’Emirates comprend également des dispositions pour les accidents personnels pendant le voyage, la couverture des sports d’hiver, la perte d’effets personnels et les perturbations de voyage dues à la fermeture inopinée de l’espace aérien, des recommandations ou des circulaires. Certaines limitations et exclusions s’appliquent. Visitez les détails de la politique sur : https://www.emirates.com/english/before-you-fly/multi-risk-travel-

Santé et sécurité

Emirates a mis en place un ensemble complet de mesures à chaque étape du parcours client pour assurer la sécurité de ses clients et employés au sol et dans les airs, y compris la distribution de kits d’hygiène gratuits contenant des masques, des gants, un désinfectant pour les mains et des lingettes antibactériennes à tous les clients. Pour plus d’informations sur ces mesures et les services disponibles sur chaque vol, visitez : www.emirates.com/yoursafet

Test PCR COVID-19

Les clients d’Emirates qui ont besoin d’un certificat de test COVID-19 PCR avant le départ de Dubaï peuvent bénéficier de tarifs spéciaux dans les cliniques de Dubaï en présentant simplement leur billet ou leur carte d’embarquement. Des tests à domicile ou au bureau sont également disponibles, avec des résultats en 48 heures. Plus d’informations sur www.emirates.com/flytoDubai