Colonialisme, la face obscure du protectorat

A intervalle régulier, le sujet de la colonisation revient hanter les esprits des dirigeants français. On se souvient du tollé en février 2005, en France, lorsque les parlementaires avaient tenté de voter une loi reconnaissant “le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord”. Vent debout, les historiens s’étaient rebellés. Puis Jacques Chirac avait tranché et rejeté l’article sacrilège. C’est un fait : sous les derniers présidents français, ce débat sur les colonies a été récurrent, oscillant entre l’autoflagellation pour Jacques Chirac et François Hollande et l’arrogance pour Nicolas Sarkozy et son fameux discours de Dakar en 2007, où il avançait que l’Afrique était repliée sur elle-même… L’actuel chef de l’État français, Emmanuel Macron, n’a pas dérogé à…