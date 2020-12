Brexit : le Royaume-Uni et l’Union européenne trouvent un accord

L’accord a été salué par les chefs de l’Union européenne (UE) et le Premier ministre britannique Boris Johnson, mais suscite des craintes chez les pêcheurs européens qui estiment être “les grands perdants” du compromis, atteint une semaine seulement avant le divorce définitif du 1er janvier.

Il s’agit d’un “bon accord, équilibré” et “juste” pour chaque partie, a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. “Nous pouvons enfin laisser le Brexit derrière nous et nous tourner vers l’avenir”, a-t-elle ajouté.

Boris Johnson a promis que son pays resterait “culturellement, émotionnellement, historiquement, stratégiquement et géopolitiquement attaché à l’Europe”. “Je crois qu’il sera la base d’un partenariat heureux, couronné de succès et stable avec nos amis de l’UE dans les années à venir”, a par la suite déclaré le Chef du gouvernement conservateur dans un message vidéo publié sur Twitter.

