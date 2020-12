Lutte contre le coronavirus : l’Union européenne mobilise une aide de 169 millions d’euros pour le Maroc

Ce dernier paiement s’inscrit dans le cadre de l’engagement pris par l’Union européenne de mobiliser 450 millions d’euros en faveur du Maroc dans le cadre de la lutte contre le coronavirus”, indique un communiqué de la Commission européenne.

Un montant précédent de 264 millions d’euros a été versé au Maroc au début du mois de mars, précise l’Exécutif européen, notant que “cette aide a permis au royaume à la fois de renforcer sa réponse médicale à la pandémie de Covid-19 et de mettre en place des mesures visant à atténuer les effets sociaux et économiques de la pandémie”.

“Unis dans cette lutte”

“La stimulation de la croissance et de l’emploi pour garantir des moyens de subsistance et maintenir à flot les entreprises touchées par la crise actuelle est une priorité essentielle pour les deux parties”, souligne le commissaire européen au voisinage et à l’élargissement, Olivér Várhelyi, cité dans le communiqué. “Le Maroc est un partenaire important de l’UE et nous sommes unis dans cette lutte”, ajoute-t-il.

Pour la période 2014-2020, une somme d’environ 1,4 milliard d’euros (soit environ 200 millions d’euros par an) a été allouée par l’UE au titre de l’aide bilatérale au Maroc. Celle-ci est axée sur le soutien au développement inclusif et à l’accès équitable aux services sociaux de base (éducation, santé, protection sociale), à la gouvernance démocratique, à l’État de droit et au développement de la société civile, au soutien au secteur privé, à la croissance durable et à la création d’emplois, en particulier chez les jeunes), rappelle-t-on.

