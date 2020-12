Mutation du Covid-19 et efficacité du vaccin : faut-il s’inquiéter ? Les réponses d’un spécialiste

L’apparition au Royaume-Uni d’une nouvelle souche du coronavirus, qui s’avère beaucoup plus contagieuse que les autres, inquiète les épidémiologistes et les responsables politiques. “Il semble que cette propagation est désormais alimentée par une nouvelle variante du virus”, qui se transmet “bien plus facilement”, “jusqu’à 70 % plus”, a déclaré, samedi 19 décembre, le Premier ministre britannique Boris Johnson lors d’une conférence de presse pendant laquelle il a annoncé que les fêtes de noël ne se passeraient pas comme prévu.

À la veille de 2021, l’inquiétude atteint son pic alors que le risque de vivre une nouvelle vague pandémique plus virulente est tout aussi élevé. Faut-il véritablement s’inquiéter et qu’est-ce qui pourrait changer avec cette mutation ? TelQuel a posé la question à Moulay Mustapha Ennaji, directeur du laboratoire de virologie de l’université Hassan II de Casablanca, spécialiste des différents coronavirus qu’il étudie depuis plus de 30 ans.

Risque de propagation élevé

D’emblée, le virologue tient à préciser qu’on ne parle pas d’un “nouveau virus”, mais que “c’est le même virus qui a muté”. D’ailleurs, “les coronavirus sont connus pour leurs mutations constantes”, souligne-t-il. “Le SARS-CoV-2 a muté plus de huit fois depuis son apparition, on assiste maintenant à sa neuvième mutation”, nous explique le spécialiste avant de détailler ce changement.

“En revanche, il n’est pas plus dangereux, ni plus mortel” Moulay Mustapha Ennaji, virologue

“Cette fois, la mutation est observée dans la protéine de la spicule du coronavirus. C’est la pointe qui se trouve à sa surface et qui lui permet de s’attacher aux cellules humaines avant de les pénétrer. Cette mutation augmente donc le risque de propagation de 70 %”, étaye Mustapha Ennaji.

Avec le risque de propagation qui augmente, le nombre de cas de contaminations graves peut augmenter de façon inquiétante. Le directeur du laboratoire de virologie de l’université Hassan II révèle que cette mutation “pourrait faire augmenter le nombre de cas graves de 5 %”. “En revanche, il n’est pas plus dangereux, ni plus mortel”, rassure-t-il.

“Si les cas graves augmentent, la pression sur notre corps médical et nos établissements augmentera en conséquence. Il faut que l’on tire des leçons de ce qui arrive au Royaume-Uni, où les moyens sont largement supérieurs aux nôtres”, ajoute notre interlocuteur avant de se montrer plus rassurant concernant l’efficacité des vaccins.

“Il faut se montrer plus prudents tant que la propagation de la nouvelle variante se fait de manière plus virulente” Moulay Mustapha Ennaji

“L’efficacité du vaccin ne sera en aucun cas impactée, il a déjà prouvé son efficacité. Mais il faut se montrer plus prudents tant que la propagation de la nouvelle variante se fait de manière plus virulente”, insiste-t-il, invitant les citoyens à prendre plus de précautions dans le respect des mesures sanitaires.

Suite à la découverte de cette nouvelle mutation du virus, à l’instar de nombreux autres pays, le gouvernement marocain a décidé de suspendre les vols avec le Royaume-Uni, à partir de la nuit du dimanche 20 décembre. “Une décision qui s’inscrit dans le cadre des mesures urgentes prises pour préserver la santé des Marocains et limiter la propagation de la pandémie”, rappelle le gouvernement.