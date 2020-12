Déclarations d’El Othmani sur Sebta et Melillia : l’ambassadrice du Maroc en Espagne convoquée

Selon le communiqué, la secrétaire d’État a informé l’ambassadrice du Maroc Karima Benyaich que l’Espagne « attend de tous ses partenaires qu’ils respectent la souveraineté et l’intégrité territoriale de notre pays et lui a demandé des éclaircissements sur les déclarations du chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, sur les villes de Sebta et Melillia. »

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision Acharq le 19 décembre dernier, Saâd-Eddine El Othmani avait déclaré que « le temps viendra pour l’affaire de Sebta et Melilia, des territoires marocains comme le Sahara. »