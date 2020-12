Yigal Bin-Nun : “Les contacts assidus entretenus par Israël et le Palais sont restés longtemps secrets”

Le Maroc et Israël ont entretenu des relations denses et étroites depuis leurs indépendances respectives. Longtemps restées secrètes, ces relations ne concernaient pas seulement des affaires liées à la communauté juive marocaine. La classe politique, les services de renseignement, les affaires de voisinage, le Sahara d’un côté et l’Égypte de l’autre... le contact n’a jamais été interrompu entre Rabat et Tel-Aviv, explique Yigal Bin-Nun, historien et spécialiste des relations maroco-israéliennes.