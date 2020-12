Kamal Hachkar : “C’est un fantasme de mes ennemis, je ne pourrai jamais être un agent du Mossad”

Smyet bak ?

Ahmed.

Smyet mok ?

Khadija.

Nimirou d’la carte ?

Je ne donne jamais le numéro de ma carte, j’ai trop peur d’être suivi ou poursuivi.

Vous êtes un peu paranoïaque ?

Non, je ne suis pas du tout paranoïaque, mais le numéro de la carte c’est quelque chose d’intime. Je n’aimerais pas que des gens puissent s’en servir pour faire autre chose avec.

Depuis votre dernier interrogatoire, vous avez eu l’occasion de visiter un commissariat ?

Non jamais ! Que Dieu m’en préserve !

La normalisation des relations maroco-israéliennes, mieux vaut tard que jamais ?

On m’avait accusé à l’époque de Tinghir-Jérusalem de normaliser avec l’état d’Israël. J’ai alors expliqué que je normalisais avec 800.000 Marocains de confession juive qui vivent là-bas. S’ils étaient partis au Zimbabwe, je serais allé au Zimbabwe pour les filmer. Je crois que ça peut être un véritable déclic psychologique pour beaucoup de Marocains juifs qui rêveraient peut-être de revenir s’installer au Maroc, et qui pourraient apporter des opportunités culturelles et économiques. Mais…