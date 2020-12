Décryptage : “Le problème de l’enseignement n’est pas fondamentalement budgétaire”

L’Association internationale pour l’évaluation du rendement scolaire vient de publier les résultats de son enquête sur le niveau des élèves en sciences et mathématiques (TIMSS) au titre de l’année 2019. Dans cette édition, les élèves marocains de la quatrième année du primaire et de la deuxième année du collège sont classés parmi les 5 derniers pays au monde. Le décryptage de Saïd Hanchane, économiste, spécialiste des politiques publiques, inégalités et développement.

Par Yassine El Azzaz