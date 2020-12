Covid-19: SOS, médecins à bout

Neuf mois de travail intense et acharné. En plus de la charge physique qui ne fait qu’augmenter, les médecins font face aux multiples décès liés au Covid-19 de leurs confrères. Ils déplorent principalement le peu de précautions de la part des patients, et un manque de reconnaissance du côté de l’État. Témoignages.

Par Soundouss Chraibi