Homme de l’ombre et artisan du rapprochement Maroc-Israël : qui est Yariv El Baz ?

L’accord a été conclu avec l’aide d’un investisseur marocain”, affirme le New York Times au soir de la série de tweets signés Donald Trump, consacrant la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, ainsi que le rapprochement entre le royaume et l’État hébreux. Dans le rapprochement opéré entre le Maroc et Israël, il y a des noms qui reviennent. Certains dont on parvient à placer le visage, d’autres moins. Yariv El Baz est assurément de cette dernière catégorie. Le New York Times le décrit comme le “go between”, qui aurait servi au rapprochement entre l’administration Trump et le Palais. Un homme de l’ombre et un pont entre Rabat et Tel-Aviv, profitant de sa double culture pour servir d’intermédiaire, en passant forcément par Washington.

S’il reste peu connu dans nos contrées, bien qu’il y mène des activités économiques , ce juif marocain âgé de 44…