Sony propose l’application Apple TV sur certaines de ses smart TV

Sony vient d’annoncer aujourd’hui que ses clients pourront désormais profiter de la présence de l’application Apple TV, mais aussi de chaînes Apple TV, de nouveaux films et de nombreux autres services entièrement personnalisés, sur certaines smart TV de Sony.

L’application Apple TV sera disponible à partir d’aujourd’hui dans certains pays du Moyen-Orient et d’Afrique. Elle sera automatiquement accessible, suite à une mise à jour, sur les téléviseurs Sony de la série X9000H.

L’application Apple TV donne accès à toute une panoplie d’émissions, de films, de documentaires et de programmes, parmi lesquels : « The Morning Show », « See », « Defending Jacob », « Ted Lasso », « Greyhound », « The Banker », « Boys State » et « Beastie Boys Story ». L’application intègre Apple TV+, le nouveau service d’abonnement vidéo d’Apple qui regroupe des contenus qui figurent parmi les plus créatifs et les plus originaux au monde.

Les smart TV de Sony permettent aux utilisateurs d’accéder à une gamme extrêmement riche de contenus et de services. Équipés d’écrans TRILUMINOS™ et de processeurs X1 signés Sony, les fonctions d’affichage et de son sur les smart TV de la marque sont incroyablement immersives. Elles permettent ainsi aux clients de vivre des expériences audiovisuelles uniques en leur genre. Les utilisateurs de smart TV Sony peuvent acheter ou louer, via l’application Apple TV, les films nouveaux et populaires, dont certains sont disponibles en 4K HDR et en Dolby Atmos. Ils peuvent également bénéficier de recommandations personnalisées et organisées et accéder ainsi auprès d’Apple à une très riche bibliothèque de films.

Certains téléviseurs Sony sont même compatibles avec AirPlay 2 et HomeKit. Grâce à AirPlay 2, les clients de la marque pourront visionner, directement sur leur smart TV Sony mais aussi depuis leur iPhone, iPad ou Mac, une quantité extraordinaire de vidéos et de contenus. Pour sa part, HomeKit permet aux clients de commander, en toute facilité et de manière extrêmement sécurisée, ces différents programmes à partir de leurs téléviseurs smart Sony à via l’application Home, ou juste en utilisant Siri depuis leurs appareils Apple.

Les clients peuvent s’abonner à Apple TV+ directement sur les smart TV de Sony, mais aussi à partir de leurs iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac et d’autres plateformes. Pour ce faire, il leur suffira de se rendre sur https://www.apple.com/ma/ newsroom/2019/11/apple-tv- plus-is-now-available/ et de souscrire à un abonnement pour seulement 4,99 USD (46 dirhams) par mois. Les clients qui viennent tout juste d’acheter un nouvel iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch ou Mac pourront profiter gratuitement d’un an d’abonnement à Apple TV+.

L’application Apple TV sera disponible sur certains modèles 2018, mais aussi sur la plupart des modèles 2019 et 2020 de smart TV Sony, et ce à partir de la fin de l’année.