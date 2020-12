Partenariat entre Bosch Maroc et Glass Auto Express pour une visibilité dégagée et un hiver en sécurité

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Il est important de souligner qu’une bonne visibilité dépend étroitement du bon état des balais d’essuie-glaces. D’ailleurs n’est-il pas fortement conseillé de les changer au moins une fois par an ?

Afin d’améliorer la visibilité des automobilistes marocains, Bosch Maroc, fournisseur des grandes marques automobiles, a conclu un partenariat avec l’enseigne de vitrage GlassAuto Express. Ainsi, GlassAuto Express propose dès aujourd’hui un diagnostic gratuit de l’état des balais d’essuie-glaces et leur remplacement si nécessaire. Réputés mondialement pour leur qualité, les balais d’essuie-glaces Bosch ont été conçus pour assurer plus de 500.000 cycles d’essuyage, soit l’équivalent en distance de 52 terrains de football !

Ce service, déployé dans tous les centres GlassAuto Express, est garanti par des techniciens formés pour changer les balais d’essuie-glaces dans les meilleures conditions, car ils font partie intégrante du pare-brise.

Le partenariat entre GlassAuto Express et Bosch s’étendra à d’autres services tels que l’entretien et la maintenance de l’éclairage, comme l’optique des phares, le désembuage, et le remplacement des filtres à air de l’habitacle.