Nour-Eddine Saïl, persona grata

Ainsi, même les immortels rendent l’âme. On le croyait bâti, pas enfanté, capable de traverser les générations et les âges jusqu’à ce qu’apocalypse s’ensuive. Mais l’indélicat virus a déployé sa houle, noyant celui qui n’a jamais baissé pavillon. Une machine à détruire aux prises avec une machine à construire est un combat déloyal. Pourtant, le cœur y était, jusqu’au bout de la souffrance, jusqu’à la délivrance. Et puis, rideau, noir. Philosophe, écrivain, critique, cinéaste, penseur, agitateur, homme de culture(s), Nour-Eddine Saïl scintillait dans l’immensité. Avec sa disparition, ce n’est pas une lumière qui s’est éteinte, mais un disjoncteur qui a pris feu. Ses multiples éclairages éblouissaient même ceux qui le dénigraient jusqu’à le craindre… par aveuglement.

Curriculum vital

Venu sur Terre en 1947, c’est à Tanger que le petit Nour-Eddine écarquille les yeux. Bac en poche, il…