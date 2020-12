Coca-Cola est partenaire de la 6e édition d’IMPACT Camp, un programme de soutien aux start-ups

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Coca-Cola est partenaire de la 6e édition d’IMPACT Camp. Ce programme annuel de promotion des start-ups à fort impact social ou environnemental en Afrique est conçu par IMPACT Lab, un accélérateur régional reconnu dans l’accompagnement des start-ups, entreprises et institutions dans l’innovation et la transformation digitale.

Coca-Cola contribue au défi de la valorisation. Avec son programme environnemental World Without Waste, la compagnie s’est associée avec ses partenaires embouteilleurs pour soutenir la collecte et le recyclage des déchets. Depuis 2010, la Fondation Coca-Cola a engagé plus de 26 millions de dollars dans des initiatives de recyclage par l’intermédiaire de 57 organisations partenaires dans le monde.

Le partenariat de Coca-Cola avec IMPACT Camp vise à accélérer des start-ups qui agissent dans la préservation de l’environnement et la promotion de l’économie circulaire. La valorisation des déchets présente en effet de nombreuses possibilités de solutions innovantes pouvant passer le cap de l’application industrielle autour de problématiques majeures, telles que la réduction du coût des emballages primaires et secondaires, le développement de solutions alternatives de seconde vie ou encore la mise en place d’une collecte efficace.

Pour cette 6e édition, IMPACT Camp s’adresse à des start-ups au Maroc et en Tunisie, où IMPACT Lab possède des bureaux en propre. Ce choix répond également aux enjeux similaires auxquels ces deux pays sont confrontés dans le domaine de la valorisation des déchets.

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 1er janvier. Les start-ups qui souhaitent participer à IMPACT Camp 2020 peuvent trouver le détail des informations sur le site impactcamp.ma ou s’inscrire directement en ligne à l’adresse : https://www.f6s.com/ icwastetowealth/apply

Entre 10 et 15 start-ups marocaines et tunisiennes seront sélectionnées selon la qualité de leurs équipes et la pertinence de leurs solutions pour participer à un bootcamp 100 % digital qui se déroulera du 18 au 23 janvier. Elles auront accès à des formations, du coaching et des rencontres d’experts pour accélérer le déploiement de leurs solutions.

Enfin, un jury décidera de la start-up gagnante qui bénéficiera d’un accompagnement opérationnel de 6 mois par les coachs experts d’IMPACT Lab. Les start-ups avec le meilleur potentiel pourront également explorer des opportunités potentielles de collaboration avec Coca-Cola et son écosystème.