Vous vouliez acheter la PlayStation 5 au Maroc ? Il faudra encore attendre quelques mois...

Sortie en novembre 2020, la console la plus attendue de l’année est déjà en rupture de stock partout dans le monde. Au Maroc, seuls quelques privilégiés ont pu s’offrir la PlayStation 5, dont les prix flambent au marché noir.

À la recherche d’une PlayStation 5 au Maroc. L’idée ne semble pas folle ni impossible vu la proximité géographique du Maroc avec les pays européens. Mais il a fallu que la pandémie s’en mêle pour bousculer le marché des jeux vidéo, comme elle l’a fait pour la politique, le sport, le tourisme et l’industrie. Résultat des courses, mi-décembre, alors que la console est sortie il y a un peu plus d’un mois, aucune PS5 n’est disponible dans les magasins de vente agréés de Casablanca (Fnac, Virgin). À Derb Ghallef, une vente de la console au prix fort a des airs de légende urbaine. Qu’en est-il réellement ? Et quand les Marocains amateurs de jeux vidéo pourront-ils profiter de la console la plus recherchée du marché ? La PS5 déchaîne les passions des gamers marocains, prêts à tout pour se faire livrer la console, au point…