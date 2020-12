La République d’Haïti ouvre un consulat général à Dakhla

Nouvelle représentation diplomatique à Dakha. La République d’Haïti a ouvert un consulat général dans la ville du Sahara, lundi 14 décembre. Il s’agit de la 8e représentation diplomatique étrangère ouverte dans la ville depuis le début de l’année.

La cérémonie d’inauguration de ce consulat a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et l’ambassadeur d’Haïti au Canada, Weibert Arthus.

Ce pays des Caraïbes est ainsi le premier pays non arabe et non africain à ouvrir un consulat au Sahara marocain.

(avec MAP)