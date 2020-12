Jamila El Berry, avocate : “Dans le cadre professionnel, le vaccin peut être imposé si le dispositif normatif de l’entreprise le prévoit”

TelQuel : L’État devrait-il imposer la vaccination contre le Covid-19 ?

Force est de constater que le contexte liberticide de l’état d’urgence sanitaire, couplé avec ce mystérieux virus et un nouveau remède conçu à la hâte ont fragilisé la confiance de l’opinion publique sur le bien-fondé d’une vaccination. In fine, seul le législateur pourrait imposer une contrainte vaccinale. Or, ce n’est pas le choix opéré à ce jour par l’État, malgré un arsenal législatif qui lui donnerait la possibilité de le faire. Et pour cause, la vaccination est souvent décriée comme attentatoire aux libertés individuelles. C’est la raison pour laquelle le programme vaccinal national encourage plutôt la démarche citoyenne et responsable. Il convient donc de distinguer entre l’obligation légale de vaccination, laquelle encourt des sanctions en cas de…