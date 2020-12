Vaccin, le saut dans l’inconnu

Cela représente un défi logistique d’une ampleur inédite dans un Maroc qui manque cruellement d’infrastructures sanitaires – la crise nous l’aura prouvé, une fois de plus. Un défi pour lequel l’État n’a pas le droit à l’erreur, car c’est la vie des citoyens qui est en jeu. Mais c’est aussi la relance de l’économie et de l’emploi. C’est enfin le futur des jeunes générations, privées d’un enseignement digne de ce nom depuis des mois. Le challenge est double. Vacciner certes, mais d’abord convaincre la population de le faire. Et pour convaincre, il faut de la clarté et de la transparence dans la communication pour mobiliser les troupes et éviter qu’elles…