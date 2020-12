Nil Amara, un serial entrepreneur qui a l’œil

A utonomie précoce

Né à Montpellier, Nil Amara passe sa vie entre la France et le Maroc, pays d’origine de ses parents. Après une prépa à l’École normale supérieure de Cachan, dans le but de devenir enseignant, le jeune homme change de trajectoire et s’oriente vers des études de commerce. En 2014, il décroche un master en droit des affaires de l’université Lille Nord puis un master en finance de la SKEMA Business School. Si entreprendre est avant tout un état d’esprit, Nil Amara ressent très tôt le besoin d’être autonome et indépendant. “À 14 ans, on faisait déjà de petits business avec mon petit frère. On réparait des Playstations et des ordinateurs. Je trouvais qu’il y avait une fierté à gagner son argent”, se remémore-t-il. Une première expérience qui lui donne le goût de l’entrepreneuriat et la passion…