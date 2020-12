Hervé Le Tellier et ses personnages face à eux-mêmes

Le 21 juin 2021, le Boeing 787 Air France 006 en provenance de Paris, piloté par David Markle, avec à son bord l’architecte André Vannier, le tueur à gages Blake, la petite Sophia Kleffman, l’avocate afro-américaine Joanna Wasserman ou encore le chanteur nigérian Slimboy, après avoir traversé une terrible tornade, demande à atterrir à l’aéroport J.F.K. de New York. Il est aussitôt détourné sur une base du Pentagone, et le protocole 42 est déclenché. Car le 10 mars, le même avion, avec le même équipage et les mêmes passagers, après avoir traversé les mêmes péripéties, s’est déjà posé… Tandis que les équipes scientifiques confirment le caractère identique de l’avion et des tests ADN, les mathématiciens Adrian Miller et Tina Wang, qui avaient conçu le fameux protocole 42 en s’inspirant de séries, sont appelés pour comprendre d’où vient cette duplication. L’avion s’est-il dupliqué à cause d’un vortex dans l’hyperespace ou par un phénomène de photocopieuse, “où ce qui sort en…