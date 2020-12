Dans la bibliothèque de Yasmine Chami

La normalienne et romancière Yasmine Chami, auteure de Mourir est un enchantement (2017) et Médée chérie (2019), présente quatre livres qui lui sont essentiels.

1. Les Boucs, de Driss Chraïbi

“Ce texte est une fiction qui n’en est pas vraiment une, et qui pose de manière très humaine et sensible la question de l’immigration et des conditions des immigrés nord-africains en France dans les années 1950. En réalité, cette thématique est très actuelle, car le discours médiatique actuel sur les immigrés tend à effacer les conditions de leur accueil, ou non-accueil, en Europe. Dans ce roman, Chraïbi explique comment son protagoniste se sent progressivement devenir une sorte de sous-homme après son arrivée en France, comment il perd ses repères tandis qu’il est perçu comme menaçant. Son passé devient fantomatique, il n’arrive pas à se construire de présent et n’a donc aucune perspective d’avenir. Aujourd’hui, lorsque l’on parle d’immigration, d’islamisme radical et d’islamophobie, nous avons…