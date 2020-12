Sahara : la position de l'ONU reste "inchangée" après la décision américaine

Stéphane Dujarric, porte-parole d’Antonio Guterres, secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, a déclaré lors de son point de presse quotidien que la position de l’ONU sur le dossier du Sahara reste « inchangée » après la décision du président américain Donald Trump de reconnaître la marocanité du territoire.

Selon la même source, Antonio Guterres « pense (…) que la solution à cette question peut toujours être trouvée sur la base des résolutions du Conseil de sécurité ».

Plus tôt dans la soirée du 10 décembre, Donald Trump a annoncé la reconnaissance des Etats-Unis sur le Sahara marocain. Dans un second tweet, il a annoncé le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, « une percée massive pour la paix au Moyen-Orient. »

(avec AFP)