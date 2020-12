Mohamed Badine El Yattioui : "Ce sera difficile pour Biden de revenir sur les annonces de Trump"

Jeudi 10 décembre, 17h10. Donald Trump vient, en trois tweets, de changer la donne sur les questions du Sahara et de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Le président américain a en effet annoncé la signature d’un décret reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara et la relance des relations diplomatiques entre le royaume et Israël. Court-circuité par cette décision, comment pourrait réagir le président élu Joe Biden et quels seraient ses recours ? Éclairage avec Mohamed Badine El Yattioui, docteur en sciences politiques, spécialiste des relations internationales et professeur à l’université de Puebla au Mexique.

TelQuel : Pourquoi Donald Trump a choisi ce moment pour annoncer la reconnaissance du Sahara…