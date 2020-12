Dans la bibliothèque de Hicham Daoudi

Le galeriste et fondateur du Comptoir des Mines de Marrakech, Hicham Daoudi, partage quatre livres coup de cœur.

1. Le Prophète, de Gibran Khalil Gibran

2. Le Passé simple, de Driss Chraïbi

“J’ai découvert assez tardivement ce livre qui a été une vraie révélation pour moi, à travers la prose et la poésie de l’auteur. Il est porteur d’une vision tout à fait innovante d’une nouvelle forme de religion et de vie en société. La façon avec laquelle Gibran a réussi à traduire toutes ces choses de la vie est à la fois envoûtante et fascinante. Je l’ai par la suite relu avec mes enfants, tant ce livre comporte des leçons de vie. Cette lecture m’a réellement fait découvrir une philosophie de vie que j’ai adoptée. Je classe donc ce livre en tête de liste d’une littérature du XXsiècle qui nous enseigne comment vivre notre époque et celles à venir.”