Sony Moyen-Orient et Afrique: les téléviseurs BRAVIA™ actuels sont tous estampillés "Ready for PlayStation5"

Les tous premiers téléviseurs estampillés « Ready for PlayStation 5 » de Sony ne sont nuls autres que les modèles X90H 4K HDR Full Array LED et Z8H 8K HDR Full Array LEDsi. Le téléviseur X90H affiche des images de gameplay dont la résolution s’étend jusqu’à 4K à 120 fpsii, tout en offrant un très faible décalage d’entrée de 7,2msiii. Pour sa part, le Z8H est capable de fournir une incroyable résolution de 8K, tout en délivrant des images gameplay de 4K à 120 fps2 (les spécifications varient en fonction du jeu PS5). Forts d’une dotation aussi impressionnante, les deux téléviseurs sont donc capables de fournir des expériences de jeu sur PS5 qui s’avéreront extrêmement fluides et immersives.

Les téléviseurs BRAVIA estampillés « Ready for PlayStation 5 » sont également dotés du mode BRAVIA Game. Grâce à ce mode, les utilisateurs pourront, juste avec la télécommande de la TV ou avec la manette sans fil DualSense™, contrôler à la fois le téléviseur et la PS5.

Equipés de processeurs X1, les téléviseurs Sony BRAVIA sont en outre capables de délivrer de superbes images aux couleurs éclatantes et au contraste saisissant. De plus, le son puissant et limpide qui émane du téléviseur offre d’emblée une expérience visuelle extrêmement réaliste et captivante. Ainsi, et grâce aux technologies de pointe de Sony, les utilisateurs pourront profiter d’une immersion intégrale lorsqu’ils jouent à la PS5.

Partenaire de SIE dans le cadre de « One Sony », une collaboration technologique et créative unique en son genre, Sony continuera à fournir aux fans de PlayStation du monde entier une expérience de jeu ultime et aboutie.

Les téléviseurs estampillés « Ready for PlayStation 5 » sont désormais disponibles au Moyen-Orient et en Afrique.