Saligon, la nouvelle plateforme E-commerce 100% marocaine qui vous livre en 2h !

Pour ce faire, Saligon met en place un business modèle, loin de la marketplace traditionnelle qui met en relation vendeurs et acheteurs. Saligon dispose de son propre catalogue produits avec plus de 10.000 références couvrant tous les besoins, des loisirs à la parapharmacie, en passant par le matériel de cuisine, les produits high-tech ou même vestimentaires.

Autre point fort de la nouvelle plateforme: la livraison en 2h* ! Cette prouesse est possible grâce à une plateforme logistique totalement intégrée: des dépôts dans plusieurs villes du Royaume, ainsi que la livraison assurée par des collaborateurs de Saligon, proposant au client un service de qualité et des transactions sécurisées.

Saligon tire sa vision, sa stratégie et même son nom des insights clés des marocains adressant les attentes des marocains sur les plateformes de E-commerce. Saligon étant l’acronyme de: sécurité, accessibilité, livraison, innovation, garantie, omnicanal et nouveauté. “C’est aujourd’hui les valeurs portées par toute l’équipe derrière cette merveilleuse aventure” confie El Mehdi Bedda – Co-fondateur de Saligon avant de continuer: “nous avons beaucoup écouté le marché et les freins à l’expansion de l’E-commerce au Maroc alors que les taux de bancarisation et de transactions par cartes bancaires promettent encore de très beaux jours au secteur. Le frein réside plus dans la confiance du client et ce sont ces points que nous avons essayé de tacler à travers notre vision et notre stratégie.”

Plus qu’une simple plateforme en ligne, Saligon propose aujourd’hui toute une animation autour de ses offres phares ! En effet, chez Saligon vous ne connaîtrez pas le “Black Friday” proposé au mois de novembre, mais “LHAWTA” qui se veut être un rendez-vous fréquent sur toute l’année pour profiter de très bonnes affaires exclusives sur la plateforme. “Nous venons d’ailleurs de créer l’événement, il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux, générant un engouement inédit, avec des scooters électriques à partir de 5000 dhs” déclare El Mehdi Bedda avec beaucoup de fierté. “Il est important pour nous de démocratiser l’E-commerce aujourd’hui pour bien plus qu’une raison économique, mais sociale qui est de donner accès aux mêmes produits à tous les marocains, tout en prenant en compte les contraintes socio-démographiques propres à chacun.”

Saligon est aujourd’hui opérationnelle à 100%. Depuis 3 mois, la plateforme a effectué plus de 5000 transactions avec plus de 1500 clients et affiche un taux de satisfaction de 95%.