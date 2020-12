La Sidi Ali Kinetik Sports Pro Cycling Team affûte ses armes et se prépare à reprendre la compétition

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Composée de coureurs professionnels et aguerris aux compétitions de très haut niveau, la Sidi Ali Kinetik Sports Pro Cycling Team est à nouveau outillée pour représenter le Maroc lors des plus grands événements nationaux, continentaux et internationaux de cyclisme.

« Le cyclisme est un sport populaire qui prône des valeurs importantes telles que la proximité relationnelle et l’ancrage territorial », a déclaré Marouane Ait Oufkir, directeur général de la Sidi Ali Kinetik Sports Pro Cycling Team. «Afin que de nouveaux ambassadeurs marocains du vélo puissent écrire demain l’histoire de ce sport, de le valoriser et de pousser le plus grand nombre à le pratiquer, l’USC Sidi Ali s’engage plus que jamais à promouvoir nos champions nationaux à travers son équipe composée de coureurs de talent qui sont prometteurs à tous les niveaux», a-t-il ajouté.

«Nous sommes déterminés à décrocher des victoires de prestige aussi bien au Maroc et en Afrique, qu’à travers le monde. Notre objectif est clair, gagner souvent et gagner partout pour représenter notre pays et faire vivre à tous les marocains les émotions indescriptibles que procurent les grandes victoires!» conclut-il.

Signe de confiance fort, l’USC Sidi Ali soutient ainsi le cyclisme marocain et offre l’occasion à son équipe de pouvoir capitaliser sur l’excellence du travail de fond qui a été réalisé depuis 60 ans déjà. L’objectif étant de pouvoir viser, dans les années à venir, une victoire sur un Grand Tour, à l’instar du Tour de France.

Grâce à son peloton de coureurs cyclistes professionnels, l’USC Sidi Ali s’adresse également, par le biais d’engagements concrets, à l’ensemble des pratiquants du vélo, en valorisant et en protégeant cette passion qui réunit des milliers de marocains.

Les coureurs professionnels de la Sidi Ali Kinetik Sports Pro Cycling Team:

Haitam GAIZ Wr. Arab Junior Championship

Mohcine KOURAJI Tour du Maroc (-23y Jersey) Wr. Africa Championship (Track)

Amine Ahmed GALDOUNE Tour du Maroc (Green Jersey), Wr. Morocco Championship (Road & TT)

Tarik CHAOUFI Best rider in Africa, Wr. Morocco Championship

Hassan ZAHBOUNE 2nd. Africa Championship (Road)

Lahcen EL MAJDOUBI Wr. Morocco Championship (TT), 2nd place Junior (Road).

Othmane HARAKAT Wr. Morocco Championship (TT)

Aziz CHAQRI 4th. Morocco Championship (Road)

Imad SANBOULI Wr. 4 Races Junior Category

Quelques chiffres sur l’USC Sidi Ali:

+3000 COURSES NATIONALES

+600 COURSES INTERNATIONALES

11 VAINQUEURS MOROCCO CHAMPIONSHIP (TIME TRIAL)

PLUS DE 60 ANS D’EXISTENCE COURONNEE DE VICTOIRES