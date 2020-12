La HUAWEI WATCH GT 2 Pro avec sa collection Moon Phase et une durée de vie de sa batterie de 2 semaines modifie la perception des montres intelligentes

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

De plus, la demande de produits esthétiquement plaisants a également vu une énorme croissance de la part de la population millénaire, ce qui a poussé à la production d’appareils à la fois fonctionnels et élégants. Avec plus de technologies développées dans cette gamme de produits, les taux d’adoption de ces produits augmentent également rapidement.

Huawei reconnaît cette tendance et, en tant que marque qui se concentre sur la fourniture à ses utilisateurs des appareils et des fonctionnalités qu’ils souhaiteraient, a annoncé la dernière itération de sa série HUAWEI WATCH GT 2, la HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase Collection. Alliant la technologie intelligente des smartwatches et l’autonomie de la batterie à l’esthétique du design des montres classiques de luxe traditionnelles, la nouvelle HUAWEI WATCH GT 2 Pro change le stéréotype de la perception des montres intelligentes avec sa finition premium haut de gamme.

L’une des caractéristiques qui la distingue des autres montres intelligentes est la mise en œuvre d’une fonction de phase de lune, qui est plus souvent observée sur les montres de luxe haut de gamme. Non seulement cela ajoute une touche d’élégance et apporte le sentiment de qualité supérieure que l’on voit sur les montres classiques, mais cette fonctionnalité a également un objectif fonctionnel, car les utilisateurs peuvent facilement observer les heures de marée, l’astronomie et la phase de lune sur leurs poignets, ce qui facilite l’exploration. Le cadran de la montre affichera également l’heure du lever et du coucher du soleil tous les jours, ainsi que 8 phases de lune.

Le deuxième aspect est dans la philosophie de sa conception. Au lieu d’opter uniquement pour une approche fonctionnelle, Huawei a aussi décidé d’améliorer la valeur esthétique, ce qui a abouti aux caractéristiques et finitions magnifiques de la collection HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase. Cependant, cela joue aussi un rôle dans la durabilité des smartwatches, ce qui en fait également un choix pratique. Son corps en titane et sa coque arrière en céramique ajoutent une touche de luxe à la smartwatch, améliorent davantage la durabilité et sont complétés par le verre saphir résistant aux rayures pour l’écran AMOLED de 1,39 pouces à l’avant, le tout dans un bracelet et un corps sans couture et uniformes. La touche finale est la large gamme de cadrans de montre à personnaliser, ainsi qu’une option permettant de définir sans difficultés n’importe quelle image de votre smartphone Huawei en tant que cadran de montre à l’aide d’un simple toucher avec la fonction One Hop Watch Face. *

* Uniquement sur les smartphones HUAWEI fonctionnant sur EMUI 11.0 ou version ultérieure

Les montres intelligentes de Huawei ont toujours été les meilleures en termes de durée de vie de la batterie : les solutions intelligentes d’économie d’énergie et les chipsets à faible consommation d’énergie de Huawei ont contribué à prolonger considérablement la durée de vie de la batterie, ce qui se traduit par une puissance suffisante pour deux semaines complètes d’utilisation.

Huawei avait déjà ébranlé le segment des montres intelligentes en ce qui concerne la gestion de la santé et le suivi de la condition physique et la collection HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase continue sur cette lancée. Désormais dotée de la technologie de surveillance de la fréquence cardiaque HUAWEI TruSeen ™ 4.0+ améliorée pour une surveillance de la fréquence cardiaque en temps réel toute la journée et du suivi des niveaux d’oxygène dans le sang (SpO2), la collection HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase s’attaque également aux soucis de santé des utilisateurs. Pendant ce temps, HUAWEI TruSleep ™ 2.0 assure le suivi du sommeil et la technologie HUAWEI TruRelax ™ aide à maintenir les niveaux de stress. Cependant, en termes de suivi de la condition physique, Huawei a amélioré ses solutions déjà abouties en ajoutant plus de modes d’entraînement, notamment le suivi du golf et du ski, ciblant les utilisateurs premium. Elle contient également plus de 100 modes d’entraînement ainsi que 10 cours d’entraînement préinstallés pour les coureurs. En plus de cela, la collection HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase est étanche jusqu’à 5 ATM *, ce qui signifie qu’elle est sans danger si les utilisateurs l’utilisent en nageant ou pendant les sports nautiques.

* Les bracelets en cuir ne sont pas résistants à l’eau

En parlant de fonctionnalité, les caractéristiques intelligentes d’une smartwatch jouent un rôle dans sa convivialité, ce qui est évident dans la collection HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase avec sa large gamme de fonctionnalités intelligentes au quotidien. Cela comprend les appels Bluetooth, la lecture de musique, un obturateur à distance et même Localiser mon téléphone.

Le segment des montres intelligentes est facilement l’un des segments les plus populaires de l’industrie technologique, ce qui n’est pas surprenant en raison du nombre d’appareils et des progrès technologiques en cours de développement. Huawei, étant la marque innovante qu’elle est toujours, contribue avec succès à ce segment avec sa série HUAWEI WATCH GT 2, mais la HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase Collection accélère le processus avec une approche plus haut de gamme et premium.

La HUAWEI Watch GT 2 Pro est disponible en précommande du 5 au 11 décembre en un seul coloris mais avec en deux versions : avec bracelet sport en plastique et bracelet en cuir plus classique; elle est proposée à partir de 2699 dhs. Pour toutes les précommandes passées entre le 5 et le 11 décembre, des écouteurs BT Huawei Freelace (dont le prix habituel est fixé à 799 dhs) seront proposés en cadeau.