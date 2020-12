«Dir iddik Summit» consacre sa 3ème édition, 100% digitale, à l’accompagnement des efforts des associations en période de crise

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

La 3ème édition du « Dir iddik Summit » récompense, cette année, les actions sociales qui se sont distinguées lors de la période de crise sanitaire. Les keynotes, panels et formations, adaptés à ce contexte particulier, viennent témoigner de la mobilisation associative inédite lors de cette édition.

Ainsi, les participants ont pu découvrir, en ligne, les meilleures pratiques et outils en matière de volontariat, bénéficier des retours d’expériences d’acteurs associatifs marocains distingués et acquérir de nouvelles compétences. Les intervenants qui ont animé ces échanges ont débattu des thématiques centrales comme : la résilience des associations face aux crises d’envergure mondiale, l’apport du digital dans tous les aspects du travail associatif ou encore la professionnalisation du bénévolat et de l’action sociale.

«Nous réitérons notre engagement pour l’action sociale à travers cette 3ème édition de Dir iddik Summit. Cet événement est devenu, au fil des années, le rendez-vous annuel qui permet à la communauté associative de se retrouver, d’échanger et d’apprendre. C’est aussi une occasion importante pour célébrer les associations et les bénévoles qui, malgré le contexte particulier de la crise sanitaire, ont fait preuve d’innovation et d’engagement pour soutenir leurs communautés», a déclaré Kenza Bouziri, directrice de la communication Corporate & RSE à inwi.

Aux termes des délibérations, qui se sont déroulées 100% online, 18 finalistes ont été désignés pour concourir dans 6 catégories différentes : Action civique de l’année, Action éducative de l’année, Association de l’année, Volontaire de l’année, Action de l’année et la nouveauté de cette édition « Action en période de COVID ».

Un prix spécial a également été décerné à 20 associations partenaires de Dir iddik pour les récompenser de leur mobilisation et participation active durant la période de confinement. Aussi, pas moins de 11 villes ont été représentées par ces associations partout au Maroc : Fès, Meknès, Agadir, Inezgane, Taroudant, Casablanca, Rabat, Khouribga, Tanger, Oujda et Al Hoceima.

Les Gagnants de l’édition 2020 de Dir iddik Summit sont :

– Action civique de l’année : Charity Sanad Alajial – Agadir

– Action éducative de l’année : Scoutisme Hassania Marocain – Khouribga

– Action de l’année : Marocains solidaires sans frontières – Oujda

– Association de l’année : Charity Sanad Alajial – Agadir

– Volontaire de l’année : Mohamed Ahidar – Alhouceima

– « Meilleure action sociale en période de COVID » : Charity Sanad Alajial – Agadir

– « Prix Spécial Dir iddik » :

o Initiative lkhir – Casablanca

o Association futurs ingénieurs – Tétouan

o Association Tamdoult – Agadir

o Association sourire de Marrakech – Marrakech

o Scoutisme Ghandi – Casablanca

o Association Al Houceima pour le développement social – Alhoceima

o Association jeunes Abir Sabil – Safi

o Association Jeunesse du future – Casablanca

o Association Marocains solidaires sans frontières – Oujda

o Association Citoyen actif – Casablanca

o Association marocains et fiers – Casablanca

o Association Sanad Alajial – Agadir

o Association Marocaine de la Renaissance Sociale -Amares- – Mohammedia

o Association des jeunes de l’avenir pour la culture et le développement social – Laayoune

o Association Insaf droits des femmes et des enfants – Casablanca

o Association Ribat Alajial – Rabat

o Association jeunes d’atlas – Laayoune

o Association créateur du sourire – Settat

o JCI Grand Ouarzazate – Ouarzazate

o Association Ajial Toufoula – Fès

Rétrospective des temps forts de Dir iddik

Le « Dir iddik Summit » s’inscrit dans la continuité des initiatives du programme « Dir iddik ». Ainsi, depuis le début de la crise sanitaire liée au COVID-19, inwi s’est joint à l’élan de mobilisation nationale, à travers sa plateforme d’entrepreneuriat social « diriddik.ma », pour apporter son soutien aux familles vivant une situation de précarité économique depuis l’instauration du confinement. Plus de 3500 paniers de denrées alimentaires et des recharges ont ainsi été distribuées aux familles dans le besoin.

Engagé depuis plusieurs années sur le territoire du volontariat et de l’action sociale, inwi a rendu hommage, pendant le Ramadan dernier, aux « héros du quotidien », ces femmes et hommes mobilisés depuis le début de la crise sanitaire pour servir leurs concitoyens. Cet hommage leur a été rendu à travers une série de capsules «Lahdat Dir iddik» diffusées quotidiennement sur 2M et le digital pendant le mois sacré.

Aussi, en juin dernier, l’opérateur digital global, a déployé le « Pack Association Dir iddik », destiné à soutenir les associations dans leurs actions au quotidien, particulièrement dans le contexte particulier de la crise sanitaire. Les associations partenaires du programme Dir iddik peuvent ainsi fluidifier leurs activités, faire connaître leurs projets, bénéficier de formations en ligne et continuer à fédérer les bénévoles.

Pendant l’été, Dir iddik et ses associations partenaires ont aussi proposé des ateliers en ligne aux bénévoles autour des Soft Skills leur permettant d’affiner leurs connaissances dans le domaine. Ainsi, 36 ateliers ont été dispensés au profit des jeunes offrant un large choix de sujets : Conseils de carrière, Rédiger son CV, Leadership, Gestion du temps et du stress ….

Au fil des années, la plateforme « diriddik.ma » est devenue une référence dans le domaine du volontariat et de l’action sociale avec plus de 200 projets réalisés via la plateforme durant les deux dernières années.