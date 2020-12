7 raisons d’adopter les nouveaux smartphones : realme 7Pro et realme 7i.

Realme, La marque de smartphones qui connaît la plus forte croissance au monde, lance le 3 Décembre, le realme 7Pro et le realme 7i. En apportant une technologie et un design novateurs, les nouveaux smartphones, moyenne gamme de la série 7, se démarquent par leurs performances au niveau de la caméra de 64 MP et de la batterie (fast charging).

S’exprimant sur ce lancement, M. Dong Luo – Directeur de realme Maroc a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer et d’apporter notre nouvelle série de numéros : realme 7i et le realme 7Pro pour nos clients marocains. realme Number Series est la série la plus attendue par les fans de realme car elle représente un très bon rapport qualité-prix. Ces smartphones deviennent le Power Master dans le segment moyenne gamme avec des spécifications technologiques plus pointues et améliorent l’expérience smartphone à un tout autre niveau ».

Les smartphones de la nouvelle série 7 présentent ainsi plusieurs spécificités techniques dont les principales sont :

Chargeur et Batterie

Pour une expérience de charge inégalée, le realme 7Pro dispose d’une charge rapide et efficace de la batterie grâce à SuperDart 65W. En effet, la batterie de 4500mAh peut être alimentée à 100% en 34 minutes uniquement. Elle possède notamment 10 capteurs de température pour surveiller les changements de température dans le processus de chargement et de déchargement.

De ce fait, realme, lance un challenge #3minschallenge sur ses Fans page Instagram et Facebook, ou les influencers du Maroc, mettront à rude épreuve la Batterie et démontrerons que dans un laps de temps très court, realme 7 Pro et realme 7i offre une recharge hors du commun.

Équipé d’une puissante batterie de 5000 mAH et d’un chargeur 18W Quick Charge, realme 7i dispose quant à lui, d’une batterie pour une utilisation non-stop. En effet ce smartphone realme 7i peut durer jusqu’à 34 jours en mode veille (sur les bases de tests en laboratoire) et nécessite uniquement 30 minutes pour se charger jusqu’à 33%.

Appareil photo

Le realme 7 Pro possède le dernier modèle phare d’appareil photo quadruple ultra-clair, composé d’un appareil photo principal Sony 64 Mpx donnant ainsi aux utilisateurs une clarté inégalée dans chaque prise de vue en journée et en soirée grâce au Mode Pro Nightscape. Doté de plusieurs objectifs, le realme Pro possède un objectif ultra grand-angle de 119° de 8 Mpx qui permet de capturer des images étonnantes de paysages, d’architecture et de grands groupes, un objectif macro pour une prise de vue à 4 cm et un objectif portrait en noir et blanc. Enfin, ce smartphone realme 7Pro s’illustre à travers les caméras avant et arrière qui prennent en charge de nombreuses fonctions de vidéos dont la caméra Selfie grand-angle de 32MP qui supporte le mode Nightscape.

Doté d’un appareil photo quadruple de 64 Mpx, le realme 7i est composé d’un appareil photo principal de 8 Mpx à 119° ultra-large, d’un objectif portrait de 2 Mpx et d’un objectif macro de 2 Mpx. Pour créer des photos impressionnantes de nuit, realme 7i est également fourni avec trois des filtres de nuit les plus populaires : Cyberpunk, Flamingo et Modern Gold. Ce smartphone se démarque notamment par un appareil photo frontal de 16MP Ultra-clear pour prendre facilement des selfies.

Processeur

Le realme 7 Pro se lance avec le Snapdragon 720G composé d’un procédé avancé de 8 nm, idéal pour le gaming. Performant, il est également équipé d’un processeur Kryo 465 avec deux cœurs Cortex-A76 à haute performance jusqu’à 2,3 GHz et six cœurs Cortex-A55 à haute efficacité jusqu’à 1,8 GHz. Certifié TÜV Rheinland, realme 7 Pro est parmi les premiers smartphones à avoir passé avec succès la vérification de la fiabilité des smartphones (22 tests majeurs et 38 tests mineurs) couvrant de nombreux scénarios d’utilisation.

realme 7i utilise quant à lui, le Snapdragon 662 pour fournir suffisamment de puissance pour les jeux et l’usage quotidien. Puissant et efficace, ce processeur est fabriqué selon le procédé 11nm et équipée de la structure Kryo 260 dans le CPU et Adreno 610 GPU. Grâce à la combinaison de LPDDR4x et d’UFS 2.1, realme 7i offre une expérience transparente aux utilisateurs disposant de 8 Go + 128 Go de mémoire interne.

Ecran & Son

Le smartphone realme 7Pro est équipé d’un écran Super AMOLED Fullscreen de 6,4 pouces (16,3cm) FHD avec une fréquence d’échantillonnage de 180 Hz. Comparé à l’écran LCD, l’écran OLED du realme 7 Pro offre une meilleure qualité d’image grâce à une résolution FHD+ de 2400x1080P et un rapport écran/corps de 90,8 %. Grâce aux capteurs nouvelle génération, l’écran permet notamment un affichage optimal pour les empreintes digitales avec de nouveaux filtres de sécurité qui améliorent la surveillance et la vitesse d’identification.

Livré avec un double haut-parleur stéréo, le realme 7Pro possède le Dolby Atmos avec une haute qualité sonore dévoilant ainsi une expérience d’écoute accrue.

Pour une expérience visuelle agréable, le realme 7i contient un écran Punch-hole ultra-lisse de 6,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et une fréquence d’échantillonnage de 120 Hz pour fluidifier à chaque balayage de l’écran. Avec un superbe rapport écran/corps, l’écran du realme 7i est recouvert de verre Corning Gorilla Glass 3 pour une meilleure protection. Enfin, ce smartphone dispose Le realme 7i d’un mode de déverrouillage ultra rapide grâce aux empreintes digitales et de la reconnaissance faciale.

Design

Inspiré des miroirs, les smartphones realme 7i et realme 7Pro arborent un design harmonieux et audacieux avec un reflet lumineux sur le dessus qui contraste avec la texture mate en dessous. Résistants à l’eau, le realme 7Pro est disponible en Argent et en Bleu tandis que le realme 7i est disponible en deux couleurs – Vert Aurora et Bleu Polaire.

Mémoire

Les nouveaux smartphones de la série 7 possèdent de puissantes variantes de mémoire. Le realme 7 Pro et realme 7i sont tous deux équipés de 8 Go + 128 Go et de 3 emplacements pour deux cartes SIM et une carte SD (jusqu’à 256 Go), offrant une expérience sans faille aux utilisateurs

Système d’exploitation

Basé sur le système d’exploitation Android 10, l’interface realme UI permet aux utilisateurs de bénéficier d’expérience Android améliorée et fluide. Cette interface propose davantage de fonctionnalités conçues selon les préférences des utilisateurs et leurs besoins.

La marque realme lance pour la même occasion sur le marché marocain un nouveau AiOT Products ; realme Buds Q. Co-créé par le designer d’Hermès, José Levy, les écouteurs realme Buds Q s’inspirent du format de galets qui épousent parfaitement les oreilles offrant ainsi beaucoup de confort. Chaque oreillette dispose d’une batterie intégrée de 40mAh et d’une grande batterie de 400mAh dans le boîtier de charge lui donnant jusqu’à 20 heures d’autonomie.

Fabriqué en composite polymère spécial PC + ABS, les realme Buds Q, ne pèse que 3,6 g et procure une expérience sonore incroyable grâce au haut-parleur d’amplification des basses dynamique de 10 mm de large avec un diaphragme composite polymère spécial PEEK et PU de qualité supérieure.

Enfin avec une connexion instantanée, les realme Buds Q sont livrés avec une puissante puce R1Q qui prend en charge une nouvelle génération de Bluetooth 5.0 et la technologie de transmission en temps réel.