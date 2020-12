Stage en pré-embauche en commerce/marketing

Vous travaillerez avec les équipes digitales de TelQuel à l’animation et à la promotion des produits de TelQuel (abonnements, podcasts, spéciaux, promotion du livre, etc.)

Votre mission:

– Réaliser des benchmarks hebdomadaires ;

– Participer à la mise en place et au suivi des campagnes de promotion et de commercialisation ;

– Gérer la relation client par e-mail et chat ;

– Suivre les KPI, assurer le reporting.

Profil :

– Dernière année d’études en école de commerce ;

– Maîtrise du français, à l’oral comme à l’écrit ;

– Passionné(e) par le secteur du digital et par l’innovation ;

– Bonne connaissances des outils numériques.

C.V à envoyer à : recrutement@telquel.ma