Le Maroc et Sinopharm, partenaires particuliers de la diplomatie chinoise

Elle ne s’en cache pas : la Chine nourrit le rêve de sortir grande gagnante de la course aux vaccins, elle qui peut se targuer de placer quatre vaccins sur le top départ. Une course en deux temps. Un sprint d’abord, pour le développement de la précieuse dose, proche d’arriver à son terme. À défaut d’être le premier pays à disposer d’un vaccin homologué, elle comptera dans le peloton de tête. Et une course de fond, bien plus cruciale, où les différents laboratoires devront ferrailler pour se tailler la part du lion dans la distribution du vaccin à l’échelle mondiale. Sans bruit ou presque, la Chine pourrait bien arriver sur le podium. Le tout au nez et à la barbe de ses principaux concurrents, l’Union européenne et surtout les États-Unis.

Marchés émergents

Derrière ses objectifs sanitaires et économiques, la course aux vaccins revêt aussi une dimension géopolitique. Un enjeu de diplomatie mondiale pour le…