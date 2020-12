Khalid Abbadi : "Les restaurateurs qui travaillent ne rentrent pas du tout dans leurs frais"

Le moral des restaurateurs et tenanciers d’établissements de nuit est au plus bas. Certains ont fermé leurs portes depuis le mois de mars et n’ont pas pu rouvrir après le confinement, notamment à Casablanca avec l'instauration du couvre-feu. Outre l’incertitude sur la date et les conditions de réouverture, c’est la pérennité de l’activité pour plusieurs professionnels qui est en jeu.

Par Yassine El Azzaz